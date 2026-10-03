Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kein Ausweichen“

Nordkorea feuerte KI-gesteuerte Rakete ab

Digital
03.10.2026 16:13
Den Raketentest verkündete die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un: Kim Yo-jong.
Den Raketentest verkündete die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un: Kim Yo-jong.(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine Mittelstreckenrakete getestet, die ihre Flugbahn mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern kann. Die am Samstag abgefeuerte Rakete sei „in der Lage, ihre Flugbahn in geringer Höhe zu ändern und KI wurde darin integriert“, erklärte die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Südkorea hatte zuvor über das Abfeuern der Rakete berichtet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut Kim Yo-jong bedeutet der Einsatz von KI in der Rakete, dass es „keinen Weg gibt, ihr auszuweichen“. Ihr Bruder sei der Überzeugung, dass „kein anderes Land in der Welt für zumindest viele Jahre Zugang zu einer solchen Technologie“ haben werde. Kim Jong-un hatte im vergangenen Monat die Notwendigkeit hervorgehoben, „das Ausmaß von Künstlicher Intelligenz“ in den Waffensystemen zu erhöhen.

Experten sehen russische Unterstützung
Experten zufolge könnte Nordkorea seine Raketentechnik mit russischer Unterstützung schnell vorantreiben, im Austausch für die Entsendung von Truppen für den Krieg gegen die Ukraine. Laut Hong Sung-pyo vom Korea Institute for Military Affairs in Seoul ist die nordkoreanische Raketentechnik bisher noch nicht sehr fortgeschritten im Vergleich mit „führenden militärischen Mächten.“

Für eine Einschätzung der nordkoreanischen Angaben über die Fähigkeiten sei es noch zu früh, sagte er. Der Einsatz von KI in ballistischen Raketen und in Drohnen ist laut Hong nicht ungewöhnlich, wie der Ukraine-Krieg und der Iran-Krieg gezeigt hätten.

700 Kilometer weit geflogen
Der Generalstab in Seoul hatte am Samstagmorgen mitgeteilt, dass die Armee eine ballistische Rakete entdeckt habe, die aus dem Gebiet um Wonsan in Nordkorea in Richtung des Japanischen Meers abgefeuert worden sei. Die Rakete sei mehr als 700 Kilometer weit geflogen.

Das südkoreanische Präsidialamt berief nach dem Raketenstart eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. Das südkoreanische Militär erklärte, es habe seine Überwachung wegen weiterer möglicher Raketentests verstärkt und werde Geheimdienstinformationen mit den USA und Japan austauschen.

Lesen Sie auch:
Ende des Monats hält Kim Jong Uns Arbeiterpartei ihren ersten Parteikongress seit 2021 ab – von ...
Krone Plus Logo
Raketen und Nachfolge
Das plant Kim Jong Un in den nächsten fünf Jahren
23.02.2026
Krone Plus Logo
Nachfolge in Nordkorea
Wie Kims Tochter (12) erste Diktatorin werden kann
21.09.2025
Krone Plus Logo
Flottenmodernisierung
Wieso Kim Jong Uns neues U-Boot Seoul nervös macht
11.10.2024

Vor dem Raketenstart hatte Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, eine Erklärung veröffentlicht. Darin wies sie die Forderung Seouls nach einer Entschuldigung für den Einsatz nordkoreanischer Minen zurück. Durch die Minen waren in der Demilitarisierten Zone zwei südkoreanische Soldaten bei einem Aufklärungseinsatz schwer verletzt worden.

Die Demilitarisierte Zone ist ein schwer befestigtes, vier Kilometer breites Grenzgebiet zwischen den beiden koreanischen Staaten. Nordkorea hat seine feindselige Haltung gegenüber dem Süden in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Die Regierung in Pjöngjang hat die Wiedervereinigung als nationales Ziel aufgegeben und bezeichnet Südkorea als ihren „Hauptfeind“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
03.10.2026 16:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In China hat der erste Vergnügungspark eröffnet, in dem 300 humanoide Roboter arbeiten. 
Roboter-Rummel
Weltweit erster Themenpark mit 300 Humanoiden
Krone Plus Logo
Tests mit „Terminator“
Ukraine plant „Manhattan Project“ der Kampfroboter
Krone Plus Logo
Tech-Hoffnungsmarkt
Falt-iPhone Duo: Das sind seine schärfsten Rivalen
Krone Plus Logo
Automatische Messungen
Wieso Drohnen die besseren Wetterballons sind
Die Entwicklungen von KI schreiten schnell voran. Ein Experte warnt vor den Folgen für Kinder. 
Ex-Google-Boss
KI-Experte schlägt Alarm: „Stoppt das Tempo!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
136.666 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
104.087 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
83.214 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2148 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1232 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1099 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Mehr Digital
„Kein Ausweichen“
Nordkorea feuerte KI-gesteuerte Rakete ab
Roboter-Rummel
Weltweit erster Themenpark mit 300 Humanoiden
Krone Plus Logo
Tests mit „Terminator“
Ukraine plant „Manhattan Project“ der Kampfroboter
Zivilschutz-Probealarm
Samstagmittag heulten die Sirenen und Handys
Schneller und lautlos
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf