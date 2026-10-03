Nordkorea feuerte KI-gesteuerte Rakete ab

Laut Kim Yo-jong bedeutet der Einsatz von KI in der Rakete, dass es „keinen Weg gibt, ihr auszuweichen“. Ihr Bruder sei der Überzeugung, dass „kein anderes Land in der Welt für zumindest viele Jahre Zugang zu einer solchen Technologie“ haben werde. Kim Jong-un hatte im vergangenen Monat die Notwendigkeit hervorgehoben, „das Ausmaß von Künstlicher Intelligenz“ in den Waffensystemen zu erhöhen.