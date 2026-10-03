Frontalcrash bei Melk: 75-jähriger Lenker tot

Für einen 75-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land endete eine Fahrt auf der B33 tödlich. Der Mann war am Freitag gegen 12.05 Uhr in Melk-Spielberg unterwegs, als sein Wagen im Freilandgebiet auf die Gegenfahrbahn geriet. Er dürfte laut Zeugenaussagen versucht haben, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen.