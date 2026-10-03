Frontalcrash bei Melk: 75-jähriger Lenker tot

Ein 75-Jähriger geriet am Freitagmittag auf der B33 bei Melk auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein Ehepaar aus Deutschland wurde verletzt. Laut Zeugen wollte der Mann offenbar einen Lkw überholen.
Für einen 75-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land endete eine Fahrt auf der B33 tödlich. Der Mann war am Freitag gegen 12.05 Uhr in Melk-Spielberg unterwegs, als sein Wagen im Freilandgebiet auf die Gegenfahrbahn geriet. Er dürfte laut Zeugenaussagen versucht haben, einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen.
Dort kollidierte er frontal mit dem Pkw eines 72-jährigen Mannes aus Deutschland. Der 75-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Ehepaar ins Krankenhaus gebracht
Der deutsche Lenker und seine Ehefrau (74) erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte beide ins Universitätsklinikum St. Pölten.
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