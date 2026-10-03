Am 4. Oktober ist Welttierschutztag! Weltweit nutzen Tierschutzorganisationen und Tierfreunde den Aktionstag, um auf die Bedürfnisse von Haus-, Nutz- und Wildtieren aufmerksam zu machen und Missstände aufzuzeigen. Im Mittelpunkt steht die Botschaft, Tiere als Lebewesen wahrzunehmen und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Wieso haben Sie ein Haustier und was schätzen Sie besonders an dem häuslichen Gefährten?
Die Idee eines internationalen Tierschutztages wurde vom deutsch-jüdischen Schriftsteller und Tierschützer Heinrich Zimmermann vorangetrieben. Seit den 1920er-Jahren wird der Aktionstag begangen. 1931 wurde der Welttierschutztag bei einem internationalen Tierschutzkongress in Florenz aufgegriffen.
Haustiere, aber auch Nutztiere werden oftmals zu treuen und geliebten Begleitern. Hunde spüren vielleicht die Trauer ihres Besitzers, das sanfte Kraulen einer Katze wirkt eventuell beruhigend, die Kühe im Stall liefern zuverlässig Milch. Aber auch einfach die Präsenz eines Tieres schult die meisten in Verantwortung, Mitgefühl und Zuverlässigkeit.
Genau hinsehen und reflektieren
Der Welttierschutztag soll auch auf Probleme wie Vernachlässigung, Gewalt gegen Tiere, schlechte Haltungsbedingungen oder unnötig belastende Tiertransporte aufmerksam machen. Tierschutzorganisationen appellieren daran, auch im Alltag genau hinzusehen – etwa bei der Anschaffung eines Haustieres, bei der Haltung oder wenn Tierleid beobachtet wird, denn oft werden Nutz- und Haustiere unter schlechten Bedingungen gehalten oder vernachlässigt.
Tierschutzverbände weltweit machen deswegen am Welttierschutztag auf die Rechte der Tiere aufmerksam. Sie sollen als Lebewesen wahrgenommen und nicht wie Produkte oder Dinge behandelt werden. Zu einer artgerechten Haltung gehören medizinische Versorgung, ausreichend Platz bei der Haltung, eine gesunde Ernährung und genügend Zuwendung.
Wieso haben Sie ein Haustier und was schätzen Sie besonders an dem häuslichen Gefährten? Welche schöne, lustige oder eindrucksvolle Momente haben Sie mit Ihrem Haustier erlebt? Was ist Ihnen bei der Haltung Ihrer Tiere besonders wichtig?
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