Wieso haben Sie ein Haustier?

Genau hinsehen und reflektieren

Der Welttierschutztag soll auch auf Probleme wie Vernachlässigung, Gewalt gegen Tiere, schlechte Haltungsbedingungen oder unnötig belastende Tiertransporte aufmerksam machen. Tierschutzorganisationen appellieren daran, auch im Alltag genau hinzusehen – etwa bei der Anschaffung eines Haustieres, bei der Haltung oder wenn Tierleid beobachtet wird, denn oft werden Nutz- und Haustiere unter schlechten Bedingungen gehalten oder vernachlässigt.