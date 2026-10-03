Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Wieso haben Sie ein Haustier?

Forum
03.10.2026 17:31
Besonders Hund und Katze werden oftmals nicht nur zum treuen Begleiter, sondern auch zum besten ...
Besonders Hund und Katze werden oftmals nicht nur zum treuen Begleiter, sondern auch zum besten Freund.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Community
Von Community

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag! Weltweit nutzen Tierschutzorganisationen und Tierfreunde den Aktionstag, um auf die Bedürfnisse von Haus-, Nutz- und Wildtieren aufmerksam zu machen und Missstände aufzuzeigen. Im Mittelpunkt steht die Botschaft, Tiere als Lebewesen wahrzunehmen und verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Wieso haben Sie ein Haustier und was schätzen Sie besonders an dem häuslichen Gefährten?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Idee eines internationalen Tierschutztages wurde vom deutsch-jüdischen Schriftsteller und Tierschützer Heinrich Zimmermann vorangetrieben. Seit den 1920er-Jahren wird der Aktionstag begangen. 1931 wurde der Welttierschutztag bei einem internationalen Tierschutzkongress in Florenz aufgegriffen.

Haustiere, aber auch Nutztiere werden oftmals zu treuen und geliebten Begleitern. Hunde spüren vielleicht die Trauer ihres Besitzers, das sanfte Kraulen einer Katze wirkt eventuell beruhigend, die Kühe im Stall liefern zuverlässig Milch. Aber auch einfach die Präsenz eines Tieres schult die meisten in Verantwortung, Mitgefühl und Zuverlässigkeit.

Genau hinsehen und reflektieren
Der Welttierschutztag soll auch auf Probleme wie Vernachlässigung, Gewalt gegen Tiere, schlechte Haltungsbedingungen oder unnötig belastende Tiertransporte aufmerksam machen. Tierschutzorganisationen appellieren daran, auch im Alltag genau hinzusehen – etwa bei der Anschaffung eines Haustieres, bei der Haltung oder wenn Tierleid beobachtet wird, denn oft werden Nutz- und Haustiere unter schlechten Bedingungen gehalten oder vernachlässigt.

Tierschutzverbände weltweit machen deswegen am Welttierschutztag auf die Rechte der Tiere aufmerksam. Sie sollen als Lebewesen wahrgenommen und nicht wie Produkte oder Dinge behandelt werden. Zu einer artgerechten Haltung gehören medizinische Versorgung, ausreichend Platz bei der Haltung, eine gesunde Ernährung und genügend Zuwendung.

Wieso haben Sie ein Haustier und was schätzen Sie besonders an dem häuslichen Gefährten? Welche schöne, lustige oder eindrucksvolle Momente haben Sie mit Ihrem Haustier erlebt? Was ist Ihnen bei der Haltung Ihrer Tiere besonders wichtig?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten mit uns in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
03.10.2026 17:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Florenz
Haustier
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
140.831 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
104.313 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
84.364 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
1488 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1316 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1106 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Mehr Forum
Frage des Tages
Doppelstaatsbürgerschaften: Endgültig abschaffen?
Diskutieren Sie mit!
Was regt Sie im Straßenverkehr auf?
Frage des Tages
Wäre Marterbauer ein guter SPÖ-Chef?
Diskutieren Sie mit!
Pakete, Benzin und Co.: Sind Sie betroffen?
Frage des Tages
Flugzeugterror: Haben Sie Angst vorm Fliegen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf