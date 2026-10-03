Hotelprojekt sorgt für Zwist in Poggersdorf

Ein Kulturhotel, ein Galeriegebäude und ein neues Heinrich-Harrer-Museum: So lauten die Pläne eines privaten Investors in Poggerdorf. Doch das Projekt sorgt schon in der Planungsphase für ordentlichen Wirbel. Auch die Politik zeigt sich gespalten.
Auf insgesamt vier Hektar soll das Bauvorhaben eines privaten Investors in der rund 3300-Seelen-Gemeinde realisiert werden. Während einige Gemeindepolitiker das Vorhaben unterstützen, formiert sich in der Bevölkerung Widerstand.
Sorge um wertvollen Boden
„Wir sind sehr besorgt“, erklärt Hubert Gomernik, Obmann der „Initiative Lebenswertes Poggersdorf“. Denn immerhin seien die Anrainer bis dato noch gar nicht über das Großvorhaben informiert worden. „Wir haben uns selbst schlaumachen müssen und sind nur durch Zufall auf die Informationen gestoßen“, kritisiert Gomernik die Kommunikation der Gemeinde und des möglichen Bauherrn.
Doch den Bürgern geht es nicht nur um die Kommunikation. Vielmehr stehe für die Initiative auch wertvoller Boden auf dem Spiel. Denn noch werden die Flächen als Wald- und Ackerboden genutzt. Auf dem Areal gebe es auch ein unter Naturschutz stehendes Feuchtgebiet.
Bürgerbeteiligung wurde uns versprochen. Doch bis heute ist noch nichts passiert.
Hubert Gomernik, Obmann der „Initiative Lebenswertes Poggersdorf“
Vizebürgermeisterin zeigt sich besorgt
Aber nicht nur die Bürger stehen dem möglichen Großprojekt kritisch gegenüber. Auch für Vizebürgermeisterin, Amtsleiterin und Bürgermeisterkandidatin Katrin Hajek (SP) wirft das Vorhaben Fragen auf: „Wir müssen uns schon auch mit der Frage beschäftigen, was Poggersdorf wirklich braucht. Und da liegt der Fokus eher auf der neuen Volksschule und einem ,Haus der Gesundheit‘“, sagt die Gemeindepolitikerin.
Zudem gebe es noch keine Finanzierung für das Kulturhotel, das Galeriegebäude und das Heinrich-Harrer-Museum. Und die Gemeinde könne zur Stützung des millionenschweren Bauprojektes aufbringen.
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