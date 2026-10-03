Hotelprojekt sorgt für Zwist in Poggersdorf

Vizebürgermeisterin zeigt sich besorgt

Aber nicht nur die Bürger stehen dem möglichen Großprojekt kritisch gegenüber. Auch für Vizebürgermeisterin, Amtsleiterin und Bürgermeisterkandidatin Katrin Hajek (SP) wirft das Vorhaben Fragen auf: „Wir müssen uns schon auch mit der Frage beschäftigen, was Poggersdorf wirklich braucht. Und da liegt der Fokus eher auf der neuen Volksschule und einem ,Haus der Gesundheit‘“, sagt die Gemeindepolitikerin.