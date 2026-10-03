Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Naturschutzgebiet

Hotelprojekt sorgt für Zwist in Poggersdorf

Kärnten
03.10.2026 14:00
Hier soll das Kulturparkprojekt entstehen.
Hier soll das Kulturparkprojekt entstehen.(Bild: Bürgerinitiative Lebenswertes Poggersdorf)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Ein Kulturhotel, ein Galeriegebäude und ein neues Heinrich-Harrer-Museum: So lauten die Pläne eines privaten Investors in Poggerdorf. Doch das Projekt sorgt schon in der Planungsphase für ordentlichen Wirbel. Auch die Politik zeigt sich gespalten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auf insgesamt vier Hektar soll das Bauvorhaben eines privaten Investors in der rund 3300-Seelen-Gemeinde realisiert werden. Während einige Gemeindepolitiker das Vorhaben unterstützen, formiert sich in der Bevölkerung Widerstand.

Sorge um wertvollen Boden
„Wir sind sehr besorgt“, erklärt Hubert Gomernik, Obmann der „Initiative Lebenswertes Poggersdorf“. Denn immerhin seien die Anrainer bis dato noch gar nicht über das Großvorhaben informiert worden. „Wir haben uns selbst schlaumachen müssen und sind nur durch Zufall auf die Informationen gestoßen“, kritisiert Gomernik die Kommunikation der Gemeinde und des möglichen Bauherrn.

Doch den Bürgern geht es nicht nur um die Kommunikation. Vielmehr stehe für die Initiative auch wertvoller Boden auf dem Spiel. Denn noch werden die Flächen als Wald- und Ackerboden genutzt. Auf dem Areal gebe es auch ein unter Naturschutz stehendes Feuchtgebiet.

Zitat Icon

Bürgerbeteiligung wurde uns versprochen. Doch bis heute ist noch nichts passiert.

Hubert Gomernik, Obmann der „Initiative Lebenswertes Poggersdorf“

Vizebürgermeisterin zeigt sich besorgt
Aber nicht nur die Bürger stehen dem möglichen Großprojekt kritisch gegenüber. Auch für Vizebürgermeisterin, Amtsleiterin und Bürgermeisterkandidatin Katrin Hajek (SP) wirft das Vorhaben Fragen auf: „Wir müssen uns schon auch mit der Frage beschäftigen, was Poggersdorf wirklich braucht. Und da liegt der Fokus eher auf der neuen Volksschule und einem ,Haus der Gesundheit‘“, sagt die Gemeindepolitikerin. 

Zudem gebe es noch keine Finanzierung für das Kulturhotel, das Galeriegebäude und das Heinrich-Harrer-Museum. Und die Gemeinde könne zur Stützung des millionenschweren Bauprojektes aufbringen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
03.10.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
132.864 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
103.987 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
82.667 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2171 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1158 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1096 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Mehr Kärnten
In Naturschutzgebiet
Hotelprojekt sorgt für Zwist in Poggersdorf
„Krone“-Herzensmensch
Eine starke Stimme für Inklusion und Miteinander
Projekt mit Förstern
Bad Eisenkappler Kinder erkunden Flora und Fauna
Krone Plus Logo
Weiter Budget-Streit
Rektorin: „Studiengebühren lösen Problem nicht“
WERBUNG
Kelag: Natur verstehen und schützen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf