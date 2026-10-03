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Nach WM-Titel

Demi Vollering krönt sich zur Rad-Europameisterin

Sport-Mix
03.10.2026 17:17
Demi Vollering
Demi Vollering(Bild: AP/Christopher Katsarov)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Niederländerin Demi Vollering hat eine Woche nach dem WM-Titel in Kanada auch Gold bei der Europameisterschaft in Slowenien erobert. Die Titelverteidigerin setzte sich am Samstag im Rad-Straßenrennen (130 km) von Ljubljana nach Sencur nach einer Soloattacke im letzten langen Anstieg durch. Die weiteren Medaillen gingen fünf Sekunden hinter ihr im Sprint der Verfolgerinnen an ihre Landsfrau Puck Pieterse und die Schweizerin Marlen Reusser.

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Vizeweltmeisterin Kasia Niewiadoma aus Polen stürzte in der letzten Kurve. Beste Österreicherin war Katharina Sadnik aus Kärnten mit 3:16 Minuten Rückstand an der 25. Stelle. Im Junioren-Bewerb (110 km) belegte der Salzburger WM-Fünfte Michael Hettegger Rang acht. Das Männer-Rennen über 196 km steigt am Sonntag. Titelverteidiger Tadej Pogacar fehlt wie auch schon bei der WM verletzt. Sein UAE-Teamkollege und Neo-Weltmeister Brandon McNulty wurde bei seinem ersten Auftritt im Regenbogentrikot anlässlich des Giro dell‘Emilia Zehnter. Den Sieg nach 198 km von Ferrara zur Bergankunft in San Luca sicherte sich Davide Piganzoli (Visma).

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