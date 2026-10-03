Demi Vollering krönt sich zur Rad-Europameisterin

Vizeweltmeisterin Kasia Niewiadoma aus Polen stürzte in der letzten Kurve. Beste Österreicherin war Katharina Sadnik aus Kärnten mit 3:16 Minuten Rückstand an der 25. Stelle. Im Junioren-Bewerb (110 km) belegte der Salzburger WM-Fünfte Michael Hettegger Rang acht. Das Männer-Rennen über 196 km steigt am Sonntag. Titelverteidiger Tadej Pogacar fehlt wie auch schon bei der WM verletzt. Sein UAE-Teamkollege und Neo-Weltmeister Brandon McNulty wurde bei seinem ersten Auftritt im Regenbogentrikot anlässlich des Giro dell‘Emilia Zehnter. Den Sieg nach 198 km von Ferrara zur Bergankunft in San Luca sicherte sich Davide Piganzoli (Visma).