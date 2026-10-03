Widerstand gegen „Endstation Einschläfern“

In solchen Fällen fällt irgendwann hinter vorgehaltener Hand manchmal das Wort „Einschläfern“. Seit einigen Monaten gibt es eine wissenschaftliche Expertise, um solche Entscheidungen für Tierheime zu erleichtern und sie auch rechtlich abzusichern. Denn nur weil „kein Geld“ oder „kein Platz“ mehr da ist, kann man nicht einfach so die Spritze zücken. Diese Empfehlung soll laut dem Bericht nur in besonders schwierigen Einzelfällen und anhand klarer Kriterien von einer eigens eingerichteten Kommission gegeben werden können.