Verstoß gegen Finanzregeln

Von 2016 bis 2026 war Guardiola Coach der „Skyblues“ – und damit auch in Jahren, in denen der Verein gegen die Finanzregeln der Liga verstoßen haben soll. Außerdem seien im Zeitraum von 2009 bis 2018 Angaben zu Trainer- und Spielergehältern nicht vollständig offengelegt worden. Guardiola selbst wird in den Vorwürfen zwar nicht beschuldigt, dass er von all dem nichts wusste, wird ihm in England jedoch nicht jeder Fußballfan glauben. Anhänger, die dem eigenen Teamchef nicht vertrauen, wären wohl kaum förderlich und ein Posten als England-Trainer wohl vom Tisch ...