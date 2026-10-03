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Zukunftsplan in Gefahr

Gravierende Folgen für Pep wegen ManCity-Skandal?

Premier League
03.10.2026 17:46
Zehn Jahre lang war Pep Guardiola Trainer von Manchester City.
Zehn Jahre lang war Pep Guardiola Trainer von Manchester City.(Bild: AFP/OLI SCARFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Causa Manchester City könnte auch für den langjährigen Trainer Pep Guardiola gravierende Folgen haben. Von einer Zukunftsoption wird sich der Katalane wohl verabschieden müssen ...

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Der spanische Journalist Guillem Balague, der 2012 eine Biografie über Guardiola verfasst hatte, ist überzeugt: England-Teamchef wird der 554-Jährige wohl nicht mehr werden – dabei war Pep in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Amt in Verbindung gebracht worden, zwischen dem Trainer und dem Verband FA hätten sogar Gespräche stattgefunden, heißt es aus England.

Wie viel wusste Pep Guardiola?
Wie viel wusste Pep Guardiola?(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

„Ich glaube nicht, dass die FA jemanden holen will, der England auf die Art spalten wird, wie Pep Guardiola es von jetzt an tun wird“, ahnt Balague bei einer Bestellung Guardiolas als Teamchef nichts Gutes.

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Von 2016 bis 2026 war Guardiola Coach der „Skyblues“ – und damit auch in Jahren, in denen der Verein gegen die Finanzregeln der Liga verstoßen haben soll. Außerdem seien im Zeitraum von 2009 bis 2018 Angaben zu Trainer- und Spielergehältern nicht vollständig offengelegt worden. Guardiola selbst wird in den Vorwürfen zwar nicht beschuldigt, dass er von all dem nichts wusste, wird ihm in England jedoch nicht jeder Fußballfan glauben. Anhänger, die dem eigenen Teamchef nicht vertrauen, wären wohl kaum förderlich und ein Posten als England-Trainer wohl vom Tisch ...

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