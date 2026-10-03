Nur Kinder erlaubt – aber wieso eigentlich?

„Kein Vorbereitungsspiel“

„Wir dürfen nicht abschalten und in den Urlaubsmodus verfallen. Morgen sind viele Kinder da, und es könnte sich ein bisschen wie ein Vorbereitungsspiel anfühlen. Aber es ist kein Vorbereitungsspiel. Es ist ein entscheidendes Spiel in der Nations League, und das ist nur eine weitere Ebene, auf die wir uns professionell verhalten und die wir ernst nehmen müssen“, warnt Englands Teamchef Thomas Tuchel, den Fokus nicht zu verlieren.