Nur Kinder erlaubt – aber wieso eigentlich?

Bis auf 6000 kroatische Schulkinder und deren Begleiter wird das Rujevica-Stadion in Rijeka beim Nations-League-Kracher zwischen Kroatien und England leer bleiben. Aber wieso eigentlich?
Nach schweren Ausschreitungen und rassistischem Verhalten im Vorjahr hatte die UEFA Kroatiens Nationalmannschaft mit einem Geisterspiel bestraft, die Partie gegen die „Three Lions“ sollte also vor leeren Rängen ausgetragen werden.
Eine spezielle Regelung des europäischen Verbandes erlaubt es dennoch einigen jungen Fans, Harry Kane, Jude Bellingham und Co. live zu erleben. Denn: Kinder unter 14 Jahren dürfen gratis zu den Spielen, entsprechend werden heute etwa 6000 Schüler erwartet, auf 15 Kinder kommt dabei ein erwachsener Begleiter.
„Kein Vorbereitungsspiel“
„Wir dürfen nicht abschalten und in den Urlaubsmodus verfallen. Morgen sind viele Kinder da, und es könnte sich ein bisschen wie ein Vorbereitungsspiel anfühlen. Aber es ist kein Vorbereitungsspiel. Es ist ein entscheidendes Spiel in der Nations League, und das ist nur eine weitere Ebene, auf die wir uns professionell verhalten und die wir ernst nehmen müssen“, warnt Englands Teamchef Thomas Tuchel, den Fokus nicht zu verlieren.
Für die jungen Fans im Stadion freut sich der deutsche Trainer hingegen. „Ich freue mich für die Kinder, dass sie die Gelegenheit haben, zuzuschauen. Das ist eine große Motivation für sie und ein besonderes Erlebnis, die Spieler so nah zu sehen“, so Tuchel.
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