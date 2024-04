Diese Tierchen wünschen sich ein wunderbares Heim!

Trauriger Rüde sucht neuen Begleiter!

Der hübsche Flat Coated Retriever ist circa dreieinhalb Jahre jung und musste aufgrund drastischer Lebensumstände sein Zuhause leider verlassen. Unterwegs ist „Hector“ ein absoluter Traumhund. Er orientiert sich stark an seinem Menschen und reagiert ausgesprochen fein auf Ansprache. Andere Hunde, Menschen und Fahrräder, die ihm begegnen, lassen ihn komplett unbeeindruckt und er läuft gemütlich daran vorbei. Der schöne Kerl sucht stark die Nähe von Menschen, daher sollten auch keine Kinder im gemeinsamen Haushalt leben. Er albert gerne herum und ist auch manchmal sehr verschmust. Allerdings muss er erst lernen, ein gewisses Vertrauen zu seinem neuen Menschen aufzubauen, daher kann es sein, dass er gerade beim An- und Ausziehen des Brustgeschirrs anfangs noch einen Maulkorb braucht. Wer glaubt, dass er in Hector den optimalen Wegbegleiter gefunden hat, kann sich gerne an die Telefonnummer 0512/581451 wenden.