Beamte durchsuchten Wohnung nach Chat-Skandal

Zwei Wochen ist es her, da verbreiteten sich E-Mails und Messenger-Nachrichten wie ein Lauffeuer in Salzburgs zweitgrößter Stadt. Ein Verdächtiger streute illegal Chats, die vermeintlich von Halleins Stadtchef stammen. Seither ist die Justiz am Werk. Die „Krone“ hat erste Ermittlungs-Details ...