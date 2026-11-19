Zehn Prozent mehr Heizkostenzuschuss sind ab 2027 möglich. Heißt konkret: Derzeit werden einkommensschwache Haushalte mit 250 Euro unterstützt. Ab kommendem Jahr dann mit 275 Euro.
In diesem Jahr wurden 7136 Zusagen für den Zuschuss erteilt und 1,784 Millionen Euro ausbezahlt. Überwiegend machten Frauen von den Zuschüssen Gebrauch. 4909 der geförderten Personen waren weiblich, 2224 waren männlich.
Anträge für die Heizsaison 2026/2027 können wieder ab dem ersten Jänner gestellt werden.
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