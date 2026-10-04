Geheim-Verkauf der Rudolfshütte sorgt für Unruhe

Warum so geheim? Was wurde am Verhandlungstisch genau fixiert? Gibt es überhaupt Sicherheit für die Region, dass der Betrieb von Rudolfshütte und Weißseebahn langfristig weitergehen wird? Denn außer Zweifel steht: Die touristische Bedeutung für Uttendorf ist enorm. Rund ein Drittel der 60.000 Nächtigungen bringt das Berghotel auf 2315 Meter Seehöhe ein.