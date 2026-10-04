Geheim-Verkauf der Rudolfshütte sorgt für Unruhe

Nach dem Deal um die Rudolfshütte und die Weißseebahn in Uttendorf hüllt sich Ex-Eigentümer Wilfried Holleis weiter in Schweigen. Selbst Kenner sind verwundert, aber froh, dass zumindest der Betrieb weitergeht. Seit einer Woche sind Bahn und Hütte in der Herbstpause.
Warum so geheim? Was wurde am Verhandlungstisch genau fixiert? Gibt es überhaupt Sicherheit für die Region, dass der Betrieb von Rudolfshütte und Weißseebahn langfristig weitergehen wird? Denn außer Zweifel steht: Die touristische Bedeutung für Uttendorf ist enorm. Rund ein Drittel der 60.000 Nächtigungen bringt das Berghotel auf 2315 Meter Seehöhe ein.
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