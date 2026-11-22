Die umfassenden Sanierungsarbeiten der Adneter Pfarrkirche fanden am Sonntag ihren feierlichen Abschluss. Die Tennengauer Gemeinde bekam eine neue Kirchenglocke. Zur Weihe kamen hohe Würdenträger – und dann fuhren die Maschinen auf. . .
Adnet hat eine neue Kirchenglocke! Das massive Prachtstück erinnert an die heilige Erentrudis, die Schutzpatronin des Bundeslandes und erste Äbtissin des Kloster Nonnbergs. Erzbischof Franz Lackner weihte die Glocke im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich ein. An seiner Seite: Veronika Kronlacher, die derzeitige Oberste von Nonnberg.
Nach einem Festumzug samt unzähligen Gläubigen und Schaulustigen fuhr man schwere Geschütze auf. Ein Kran hob die schwere Erentrudisglocke an ihren künftigen Bestimmungsort.
Das erweiterte, nun sechsstimmige, Geläut der Kirche wird erstmals am kommenden Samstag zu hören sein. Laut Angaben der Erzdiözese soll es um Punkt 18 Uhr durchgehend für exakt 15 Minuten erklingen.
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