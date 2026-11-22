Adnet hat eine neue Kirchenglocke! Das massive Prachtstück erinnert an die heilige Erentrudis, die Schutzpatronin des Bundeslandes und erste Äbtissin des Kloster Nonnbergs. Erzbischof Franz Lackner weihte die Glocke im Rahmen eines Gottesdienstes feierlich ein. An seiner Seite: Veronika Kronlacher, die derzeitige Oberste von Nonnberg.