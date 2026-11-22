Der mutmaßliche Dealer soll an 43 Abnehmer unter anderem Cannabis, Speed, Ecstasy und Kokain verkauft haben, das er über Versand oder andere Dealer bezogen haben soll. Von zwei Polen (31, 26), die Drogen aus ihrer Heimat importiert und österreichweit an zahlreiche Abnehmer verkauft haben sollen, soll er ebenfalls Suchtmittel bezogen und weiterverkauft haben.