Ein 25-jähriger Spanier soll von Anfang 2022 bis Jänner 2026 im Pongau verschiedene Drogen verkauft haben. Im Lauf der Jahre soll der Mann 43 Abnehmer für verschiedene Suchtmittel gehabt haben. Wie mehrere Komplizen wurde er von der Polizei angezeigt.
Der mutmaßliche Dealer soll an 43 Abnehmer unter anderem Cannabis, Speed, Ecstasy und Kokain verkauft haben, das er über Versand oder andere Dealer bezogen haben soll. Von zwei Polen (31, 26), die Drogen aus ihrer Heimat importiert und österreichweit an zahlreiche Abnehmer verkauft haben sollen, soll er ebenfalls Suchtmittel bezogen und weiterverkauft haben.
Der Spanier und der 26-jährige Pole wurden wie zwei weitere mutmaßliche Unterstützer aus Spanien und Rumänien auf freiem Fuß angezeigt. Den 31-jährigen Polen nahm die Polizei fest und brachte ihn in die Justizanstalt Salzburg.
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