Ein riesiger Teddybär lässt Ansfelden schmunzeln

Stadtchef Christian Partoll entdeckte den pelzigen neuen Gemeindebürger beim Joggen, postete davon ein Foto auf Facebook und war baff über den starken Widerhall: „Seither werde ich ständig angerufen, wenn der Bär wieder woanders auftaucht. Er wechselt immer wieder die Sitzbänke am Damm. Einmal war der Teddy für zwei Tage verschwunden, da haben sich die Leute schon richtig Sorgen gemacht. Bei uns in Ansfelden ist der Bär ein großes Thema, die Leute freuen sich, dass es etwas zum Schmunzeln gibt.“