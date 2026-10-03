Kontrollen gegen Auto-Tuner: Es gab 187 Anzeigen

76 Autos wurden unter die Lupe genommen

Insgesamt wurden 76 Fahrzeuge kontrolliert, davon 34 einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An sieben Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Bei diesen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Es wurden 187 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet, für geringfügige Übertretungen wurden Organstrafverfügungen ausgestellt.