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In Nacht auf Samstag

Kontrollen gegen Auto-Tuner: Es gab 187 Anzeigen

Oberösterreich
03.10.2026 10:59
Es wurden insgesmat 76 Autos genau überprüft (Symbolbild).
Es wurden insgesmat 76 Autos genau überprüft (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

187 Anzeigen wegen technischer Mängel, bei sieben Autos wurden wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichen abgenommen – das ist die Bilanz eines polizeilichen Schwerpunkts gegen die illegale Tuningszene im Großraum Grieskirchen in der Nacht auf Samstag.

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Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung OÖ, des Bezirkspolizeikommandos Grieskirchen sowie Strafreferenten der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen führten in den Abendstunden des 2. Oktober bzw. in der Nacht zum 3. Oktober 2026 gemeinsame Kontrollen mit dem Schwerpunkt „Illegales Fahrzeugtuning“, Lärm und Geschwindigkeit im Großraum Grieskirchen durch. Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte bei der Straßenmeisterei durch Sachverständige des Amtes der OÖ Landesregierung.

76 Autos wurden unter die Lupe genommen
Insgesamt wurden 76 Fahrzeuge kontrolliert, davon 34 einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An sieben Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt. Bei diesen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Es wurden 187 Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet, für geringfügige Übertretungen wurden Organstrafverfügungen ausgestellt.

Mit 102 km/h durch die 50er-Zone
175 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Die Spitzenwerte: 102 km/h im 50er-Bereich bzw. 107 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Einem Lenker wurde aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitung der Führerschein vorläufig abgenommen. Von der BH Grieskirchen wurden Organmandate bzw. Strafverfügungen in fünfstelliger Euro-Höhe ausgestellt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich eingehoben.

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