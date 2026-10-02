Voest und Verbund bauen Wasserstoff-Anlage aus

Wasserstoff-Produktion ist noch kein „business case“

Noch ist die Produktion des Erdgas-Ersatzes aber viel zu teuer. Bei zwei bis drei Euro Herstellungskosten pro Kilogramm wäre der Einsatz von Wasserstoff wirtschaftlich möglich. Zum Vergleich: Die Pilotanlage in Linz verschlingt derzeit sieben bis neun Euro pro Wasserstoff-Kilo – wegen der hohen Energiepreise, denn im Produktionsprozess wird Strom benötigt.