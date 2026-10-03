Mit Überschätzung, Mut und Emotionen zur Weltmarke

Stolz führt der Gmundner Stefan Frauscher (59) durch die Hallen des Familienunternehmens Frauscher Bootswerft an der A 1 in Ohlsdorf. Hier werden Elektro- und Motorboote im Wert von 150.000 bis zwei Millionen Euro in „Handarbeit“ hergestellt. Prunkstück ist die Frauscher x Porsche 790 Spectre – ein neues Bootsmodell aus der Frauscher-Manufaktur, das eigens für die Porsche Antriebstechnologie entwickelt und in perfekter Symbiose rund um Batterie, Motor und Ladeelektronik des Macan Turbo gebaut wurde.