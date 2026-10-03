Partykleid statt Pyjama: Wenn Mama Ausgang hat

Aber auch werdende Mamas, Omas oder Frauen, die einfach gerne unter sich sein und ein paar lustige Stunden haben wollen, sind herzlich willkommen, betont die Welserin. „Einmal ist so eine richtige Omi mit weißen Ringellocken gekommen, die sich das einfach mal anschauen wollte und tatsächlich bis zum Schluss geblieben ist. Wir haben sie auch nach einem Musikwunsch gefragt, aber sie hat gesagt, sie will die Stimmung nicht ruinieren“, erinnert sich die 34-Jährige mit einem Lächeln. Auch von einer Mutter aus Linz, die immer mit ihren beiden in Wien studierenden Töchtern tanzen kommt, erzählt die Partyplanerin. „Wir haben schon viele Stammgäste, es stoßen aber auch immer wieder Neue dazu. Schließlich wird mit jedem Kind auch eine Mutter geboren“, sagt Heeger, die selbst zwei Kinder mit 8 und 5 Jahren hat.