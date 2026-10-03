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Partykleid statt Pyjama: Wenn Mama Ausgang hat

Oberösterreich
03.10.2026 15:00
Ein voller Erfolg: „Mama geht tanzen“ lockt in Oberösterreich regelmäßig Hunderte begeisterte ...
Ein voller Erfolg: „Mama geht tanzen“ lockt in Oberösterreich regelmäßig Hunderte begeisterte Frauen auf die Tanzfläche.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Lisa Prearo
Von Lisa Prearo

Mädelsabend einmal anders: Carina Heeger vom Partyformat „Mama geht tanzen“ in Oberösterreich über Stammgäste, Stimmungskiller und ausgeklügelte Schichtpläne.

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„Manche trinken gern ein Feierabendbier. Ganz gemütlich. Bei uns Mamis ist das anders. Da ist von null auf hundert Party!“ Im Frühling 2024 holte Carina Heeger das Franchise-Konzept „Mama geht tanzen“ nach Oberösterreich. „Ich war in Wien einmal dabei und total begeistert. Da dachte ich: Bevor ich jetzt jedes Mal nach Wien fahren muss, bringe ich das Ganze einfach zu uns. Das funktioniert sicher auch hier.“

Die Idee zündete: Seit nunmehr zwei Jahren ziehen die Partys alle paar Wochen durch eine andere Stadt – und jedes Mal strömen Hunderte Mütter auf die Tanzfläche. „Ich freue mich so, weil ich von Mitarbeiterinnen in der Pflege und in Krankenhäusern immer schon Anfragen bekomme, wann die nächste Party ist, damit sie das im Schichtplan berücksichtigen und einen Babysitter organisieren können.“

Aber auch werdende Mamas, Omas oder Frauen, die einfach gerne unter sich sein und ein paar lustige Stunden haben wollen, sind herzlich willkommen, betont die Welserin. „Einmal ist so eine richtige Omi mit weißen Ringellocken gekommen, die sich das einfach mal anschauen wollte und tatsächlich bis zum Schluss geblieben ist. Wir haben sie auch nach einem Musikwunsch gefragt, aber sie hat gesagt, sie will die Stimmung nicht ruinieren“, erinnert sich die 34-Jährige mit einem Lächeln. Auch von einer Mutter aus Linz, die immer mit ihren beiden in Wien studierenden Töchtern tanzen kommt, erzählt die Partyplanerin. „Wir haben schon viele Stammgäste, es stoßen aber auch immer wieder Neue dazu. Schließlich wird mit jedem Kind auch eine Mutter geboren“, sagt Heeger, die selbst zwei Kinder mit 8 und 5 Jahren hat.

Die Party steigt, sobald die Kleinen schlafen
Das Besondere an der Veranstaltungsreihe? „Die Partys sind dazu da, dass Mamas mit ihren Freundinnen fortgehen können und dafür nicht bis Mitternacht oder noch länger warten müssen. Einlass ist bei uns schon ab 19.30 Uhr, also sobald die Kinder im Bett sind.“

Carina Heeger ist zweifache Mutter und der Kopf hinter „Mama geht tanzen“ Oberösterreich.
Carina Heeger ist zweifache Mutter und der Kopf hinter „Mama geht tanzen“ Oberösterreich.(Bild: Mama geht tanzen)

Ob Leggings oder Glitzerkleid: Hier kann jede kommen, wie sie möchte, denn gefeiert wird nur unter Frauen – entspannt, ungezwungen und ohne sich Gedanken über das perfekte Outfit machen zu müssen.

Welcome-Shots, Knicklichter, Nebelmaschinen und coole Lichteffekte, manchmal auch ein bestimmtes Motto oder eine Fotobox: Vor allem aber verspricht der Mädelsabend Spaß und gute Musik. „Die Stimmung ist immer mega – bis die Location dann um 23 Uhr für alle geöffnet wird. Das ist dann der Stimmunskiller und der Moment, in dem die meisten nach Hause gehen“, verrät Heeger, die abseits der Partyplanung als Hula-Hoop-Trainerin arbeitet und sogar ihre eigenen Reifen baut.

Specials sind schon in Planung
Die nächsten „Mama geht tanzen“-Events steigen am 2.10. in Steyr, am 9.10. in Linz und am 16.10. in Vöcklabruck. Die Plätze sind begrenzt – Vorverkaufskarten gibt’s immer unter mamagehttanzenlinz.ticket.io.

Weitere Partys sind schon in Vorbereitung. Ganz einfach sei die Organisation ja nicht, sagt Heeger, weil auch immer wieder Lokale zusperren. „Für Jänner plane ich jedenfalls ein Hip-Hop-Special. Viele wünschen sich auch einmal ,Mama geht tanzen‘ am Schiff. Solche Ideen lasse ich immer gerne miteinfließen.“

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