Abgängiger Wanderer lag schwer verletzt am Berg

Ein 21-jähriger Steirer war am Donnerstag von Obertraun (OÖ) aus zu einer Tour auf den Dachstein-Gletscher aufgebrochen. Dabei verunglückte er schwer. Nachdem seine Freundin ihn telefonisch nicht mehr erreichen konnte, schlug sie Alarm. Eine große Suchaktion wurde gestartet.
Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wollte am Donnerstag zu Fuß zum Dachsteingletscher aufsteigen. Nachdem der Kontakt zu ihm abgebrochen war, wurde er Freitagfrüh von seiner Lebensgefährtin als abgängig gemeldet.
Suchgebiet eingegrenzt
Anhand zuletzt übermittelter Fotos konnten die ortskundigen Einsatzkräfte der Bergrettung und Alpinpolizei das Suchgebiet im Bereich des „Großen Roten Grabens“ eingrenzen. Außerdem wurde das Fahrzeug des 21-Jährigen in Obertraun gefunden. An der Suchaktion beteiligten sich Kräfte der Bergrettung Obertraun, Beamte der Alpinen Einsatzgruppen Gmunden und Liezen sowie der Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“.
Gegen Felsblöcke geprallt
Nach kurzer Zeit konnte der 21-Jährige schwer verletzt gefunden werden. Er dürfte am östlichen Rand des „Großen Roten Grabens“ etwa 20 Meter bis zur Sohle des Grabens abgestürzt und dort gegen Felsblöcke geprallt sein.
Nach der Erstversorgung durch die Bergrettung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.
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