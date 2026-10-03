Mit „Brass in Concert“ durch das ganze Jahr

Die österreichische Brassgruppe „Da Blechhauf’n“ bietet mit dem Abend „Wir sagen euch an!“ einfühlende Momente im Advent (Montag, 14. Dezember). Sanfte Adventklänge wechseln sich mit kraftvollen Momenten ab. Mit feinem Witz, viel Spielfreude und dem typisch direkten Charme formen die Musiker einen Abend, der Tradition nicht nur ehrt, sondern lebendig macht. Ja, Weihnachten kann man nie genug zelebrieren.