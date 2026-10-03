Mit „Brass in Concert“ durch das ganze Jahr

Mit der Reihe „Brass in Concert“ bringt das Musiktheater Linz virtuose Blasmusik-Gruppen auf die Bühne: Schon am Sonntag macht das gefühlvolle Quintett „Canadian Brass“ den Auftakt; „Da Blechhauf’n“ stimmt auf den Advent ein, Thomas Gansch kommt im Juni.
Wenn kraftvolle Bläserklänge auf mitreißende Konzertatmosphäre treffen: Die Reihe „Brass in Concert“, die im Musiktheater angesiedelt ist, begeistert auch in der Saison 2026/27 mit musikalischen Highlights.
Den Auftakt macht „Canadian Brass“ (Sonntag, 4. Oktober): Mal glänzend virtuos, mal überraschend zart, öffnen sie Räume voller Farben und lebendiger Spielfreude – das ist auch die große Klammer für die weiteren Konzerte.
Die österreichische Brassgruppe „Da Blechhauf’n“ bietet mit dem Abend „Wir sagen euch an!“ einfühlende Momente im Advent (Montag, 14. Dezember). Sanfte Adventklänge wechseln sich mit kraftvollen Momenten ab. Mit feinem Witz, viel Spielfreude und dem typisch direkten Charme formen die Musiker einen Abend, der Tradition nicht nur ehrt, sondern lebendig macht. Ja, Weihnachten kann man nie genug zelebrieren.
„Vienna Brass Connection“ und Thomas Gansch
Die „Vienna Brass Connection“ steht für eine Liebe zur großen Klassik. Ihr Konzert trägt das schlichte Motto „Live“ (Sonntag, 21. Februar 2027). Mit Werken von George Gershwin, Dmitri Schostakowitsch, John Williams, oder Erich Wolfgang Korngold spannt das renommierte Ensemble aus Musikern führender Orchester einen Bogen zwischen sinfonischer Klangpracht und cineastischem Glanz.
Er ist Trompetenvirtuose, Grenzgänger und Entertainer in einer Person: Thomas Gansch zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der internationalen Brass-Szene. Er kommt mit seiner „Supergroup“ nach Linz (Freitag, 18. Juni). Spitzenmusiker von Mnozil Brass, LaBrassBanda, den Egerländer Musikanten oder den Wiener Philharmonikern zelebrieren eine moderne Blasmusik.
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