Schwerverbrecher an Innviertler Grenze erwischt

Sogar ein Tötungsdelikt

Und nicht nur das: Dem Mann war durch die Ausländerbehörde Hamburg das Freizügigkeitsrecht in Deutschland bereits abgesprochen worden. Er hat nämlich nicht nur schwere Brandstiftung, sondern auch ein Tötungsdelikt auf dem Kerbholz. Er dürfte sich also nur in seinem Heimatland, oder anderen EU-Staaten aufhalten, wo sein Freizügigkeitsrecht noch intakt ist.