Firmenchef hatte blindes Vertrauen in Ex-Partnerin

Der Firmengründer der Fitness-Kette „Happy Fit“ soll um 800.000 Euro gebracht worden sein. Die mutmaßliche Täterin und ehemalige Lebensgefährtin soll, so der Vorwurf, jahrelang Geld abgezweigt haben. Nach der Verhaftung ist sie wieder auf freien Fuß, nachdem sie 50.000 Euro Kaution gezahlt hatte.
„Sie waren ein Paar, aber auch nach ihrer Trennung hatten sie ein sehr gutes Verhältnis. Er hat ihr blind vertraut und alle Finanzangelegenheiten anvertraut“, sagt der Linzer Wirtschaftsanwalt Philipp Freimann. Sein Klient ist Sven Decker, der Gründer der Fitness-Kette Happy Fit. Dessen Ex-Freundin und mittlerweile entlassene Prokuristin steht im Verdacht, einen Schaden von rund 800.000 Euro verursacht zu haben.
Sogar Möbel verkauft
Die Vorwürfe: Sie soll sich über mehrere Jahre Gehaltsvorschüsse selbst ausbezahlt haben, Geld abgebucht und am Ende Möbel des Unternehmensgründers und Ex-Freundes auf einer Internetplattform verkauft haben. Die Rechtsvertretung von Sven Decker versucht gerade alle Kontobuchungen nachzuvollziehen.
Aufgeflogen ist die ganze Sache im Juni. Da hatten sich Geschäftspartner bei Decker gemeldet und gefragt, warum Rechnungen nicht bezahlt würden. Beim Blick auf die Unternehmenskonten war schnell klar, dass kein Geld mehr da war. Die verdächtige Ex-Prokuristin wurde Anfang der Woche verhaftet, ist aber wieder auf freiem Fuß. Allerdings musste sie eine Kaution von immerhin 50.000 Euro bezahlen.
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