Firmenchef hatte blindes Vertrauen in Ex-Partnerin

Aufgeflogen ist die ganze Sache im Juni. Da hatten sich Geschäftspartner bei Decker gemeldet und gefragt, warum Rechnungen nicht bezahlt würden. Beim Blick auf die Unternehmenskonten war schnell klar, dass kein Geld mehr da war. Die verdächtige Ex-Prokuristin wurde Anfang der Woche verhaftet, ist aber wieder auf freiem Fuß. Allerdings musste sie eine Kaution von immerhin 50.000 Euro bezahlen.