Feuerwehr muss Wasser aus den Nachbarorten holen

Alle Appelle zum Wassersparen halfen nichts. Seit Wochenbeginn muss in Zwettl an der Rodl von 22 bis 1 Uhr die Wasserleitung des Hochbehälters der privaten Wassergenossenschaft abgedreht werden. In rund 60 Prozent der Haushalte fließt dann kein Wasser mehr. Dennoch reicht auch diese Maßnahme nicht aus, um die Reserven aufzubauen. Der tägliche Verbrauch liegt noch immer 20.000 Liter über dem Zufluss aus den Quellen. Zu Hilfe eilen nun die Feuerwehren Zwettl an der Rodl und Bad Leonfelden. Die Kameraden tankten in den Nachbarorten rund 82.000 Liter Wasser und befüllten damit den Hochbehälter.