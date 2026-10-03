60 Jahre JKU: „Diese Uni ist kein Elfenbeinturm“

Welcher Meilenstein der JKU hat in den vergangenen Jahren die größte Wirkung auf die Gesellschaft gehabt?

Die Gründung der Medizinischen Fakultät und mit ihr des Kepler Universitätsklinikums hatte und hat einen epochalen Einfluss auf die Gesundheitsversorgung in Oberösterreich. Die Wirkung der immer noch jungen Med. Fakultät auf die Gesellschaft kann daher gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch die frühzeitige KI-Initiative der JKU (lange vor dem Ersterscheinen von ChatGPT) hat die Entwicklung des Standorts wesentlich beeinflusst. Das aktuelle KI-Exzellenz-Programm der Landes OÖ ist ohne die KI-Kompetenz der JKU nicht denkbar. Hier geht es um die Zukunftsfähigkeit unseres Industriestandorts mit all seinen Arbeitsplätzen.