Kasberg-Übernahme ist fast in trockenen Tüchern

Land investiert 17 Millionen Euro

Dem vorangegangen war ein von ÖVP, FPÖ und SPÖ mitgetragener Beschluss im Landtag, der eine Investition von insgesamt 17 Millionen Euro zur Übernahme des seit Jahren kriselnden Skigebiets in Grünau im Almtal vorsieht – die „Krone“ berichtete. „Wir haben immer gesagt: Wir wollen rasch Klarheit schaffen und dem Kasberg eine Perspektive geben. Mit der Zustimmung der Fördergenossenschaft sind wir diesem Ziel wieder einen wichtigen Schritt näher“, sagt Stelzer.