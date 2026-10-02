Mit dem ersten Roman für den Debütpreis nominiert

Aus der Dissertation wurde das Buch „Im Austausch begriffen“ (Sonderzahl Verlag, 36 €), hier wob sie noch die Theorie des „weiblichen Schreibens“ von Hélène Cixous ein. Doch in ihrem ersten Roman „Alice“ (Jung & Jung, 24 €) zeigt Mairhofer, dass sie längst eine eigene Stimme gefunden hat.