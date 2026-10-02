In Salzburg gibt es immer mehr Obdachlose

Ein strukturelles Problem

„Wohnungslosigkeit ist kein Naturgesetz“, sagt Petra Geschwendtner von der Soziale Arbeit GmbH. Es sei oft ein strukturelles Problem. Das Forum Wohnungslosenhilfe hat deshalb ein Grundsatzpapier verfasst, um den Fokus auf jene Maßnahmen zu legen, wie sich Wohnungsnot verhindern ließe. Ein sicheres Zuhause sei die Basis für alles, betonte Geschwendtner. Ungesichertes Wohnen erhöhe das Risiko von Krankheit, psychischen Problemen oder Gewalt. Die Einrichtungen fordern deshalb leistbaren Wohnraum. Konkret sollen die Wohnkosten nicht mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens ausmachen. Davon wäre man in Salzburg am privaten Markt weit entfernt, sind sich die Vertreter der Sozialeinrichtungen einig.