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„Dinge zu erledigen“

Neuer Fußball-Boss: Übergabe verschiebt sich

Salzburg: Sport-Nachrichten
02.10.2026 16:30
Toni Feldinger übernimmt bald das Ruder als Präsident des Salzburger Fußballverbandes.
Toni Feldinger übernimmt bald das Ruder als Präsident des Salzburger Fußballverbandes.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Seit etwas mehr als zwei Jahren steht Wolfgang Zingerle an der Spitze des Salzburger Fußballverbandes. Der Tausch mit „Vize“ Toni Feldinger, der den Verband künftig anführen wird, erfolgt jetzt aber ein bisschen später als gedacht.  

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Am 14. September 2024 wurde Wolfgang Zingerle offiziell zum Präsidenten des Salzburger Fußballverbandes (SFV) gewählt. Das Pinzgauer Urgestein folgte damit auf Herbert Hübel, der zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. Seitdem fungierte auch Toni Feldinger als „Vize“ im Verband und legte das Hauptaugenmerk auf die sportlichen Belange.

Wolfgang Zingerle ist seit etwas mehr als zwei Jahren Präsident des Salzburger Fußballverbandes.
Wolfgang Zingerle ist seit etwas mehr als zwei Jahren Präsident des Salzburger Fußballverbandes.(Bild: Andreas Tröster)

Der Plan war, dass der Ex-Kicker in zwei Jahren an die Spitze des Verbandes wechselt, Zingerle zum Stellvertreter wird. Dieser Plan besteht weiterhin, nur mit einer Verzögerung. Feldinger übernimmt statt in diesem Herbst mit 1. Jänner 2027.

Suche nach ÖFB-Sportdirektor läuft
„Es sind noch ein paar Sachen zu erledigen“, erklärte Zingerle, der in seiner Rolle auch Teil des Aufsichtsrates des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) ist. Der ÖFB ist bekanntlich nach der Trennung von Peter Schöttel aktuell auf der Suche nach einem Sportdirektor und will diese Suche noch in diesem Kalenderjahr abschließen. Im Landesverband treibt Feldinger den Strukturprozess voran.

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Im Zuge seines Wechsels an die Spitze des SFV tritt er von seinem Amt als Seekirchen-Obmann ab. „Ich werde aber im Vorstand bleiben“, sagt Feldinger. Noch-„Präse“ Zingerle zieht vorzeitig eine Bilanz seiner Amtszeit: „Wir haben gut zusammengearbeitet und viel weitergebracht. Ich habe es gerne gemacht.“ 

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