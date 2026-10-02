Neuer Fußball-Boss: Übergabe verschiebt sich

Suche nach ÖFB-Sportdirektor läuft

„Es sind noch ein paar Sachen zu erledigen“, erklärte Zingerle, der in seiner Rolle auch Teil des Aufsichtsrates des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) ist. Der ÖFB ist bekanntlich nach der Trennung von Peter Schöttel aktuell auf der Suche nach einem Sportdirektor und will diese Suche noch in diesem Kalenderjahr abschließen. Im Landesverband treibt Feldinger den Strukturprozess voran.