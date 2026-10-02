Feueralarm in Volksschule: Rauch, aber kein Brand!

Beim Eintreffen des Feuerwehr-Einsatzleiters hatten alle Schüler und Lehrer das Gebäude verlassen und befanden sich wohlauf am Sammelplatz vor der Schule. Die Floriani konnten eine Rauchentwicklung im Keller feststellen. Ein Atemschutztrupp kontrollierte den betroffenen Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera. Da man aber keinen Brand festgestellt konnte, alarmierte die Feuerwehr vorsorglich auch die Salzburg AG zur Überprüfung der nahegelegenen Trafostation.