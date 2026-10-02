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Aufregung am Vormittag

Feueralarm in Volksschule: Rauch, aber kein Brand!

Salzburg
02.10.2026 12:59
Feuerwehreinsatz in der Volksschule Schwarzach
Feuerwehreinsatz in der Volksschule Schwarzach(Bild: FF Schwarzach)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Diesen Schultag werden die Kinder der Volksschule Schwarzach in Salzburg sicher nicht so schnell vergessen! Am Freitag rückte die örtliche Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Schulgebäude aus – dort konnten die Floriani zwar Rauch wahrnehmen, aber keinen Brand feststellen. 

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Beim Eintreffen des Feuerwehr-Einsatzleiters hatten alle Schüler und Lehrer das Gebäude verlassen und befanden sich wohlauf am Sammelplatz vor der Schule. Die Floriani konnten eine Rauchentwicklung im Keller feststellen. Ein Atemschutztrupp kontrollierte den betroffenen Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera. Da man aber keinen Brand festgestellt konnte, alarmierte die Feuerwehr vorsorglich auch die Salzburg AG zur Überprüfung der nahegelegenen Trafostation.

Floriani konnten keinen Brand feststellen.
Floriani konnten keinen Brand feststellen.(Bild: FF Schwarzach)

Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet, alle Schüler konnten zurück in ihre Klassenzimmer.

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