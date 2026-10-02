Autofahrer fuhr mit 200 km/h der Polizei davon

Polizei überholt – ein Monat Fahrverbot

Im weiteren Streckenverlauf erhöhte sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h. Der Fahrer bretterte daraufhin mit teilweise mehr als 200 km/h fort. Schließlich stoppte die Polizei die Irrfahrt des Ungar. Bei der Kontrolle erklärte der Mann gegenüber den Beamten, er sei davon ausgegangen, auf deutschen Autobahnen grundsätzlich so schnell fahren zu dürfen, wie er wolle.