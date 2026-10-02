Autofahrer fuhr mit 200 km/h der Polizei davon

Unweit der Grenze zu Salzburg bretterte ein Ungar in der Nacht auf Freitag mit seinem Pkw mit bis zu 200 km/h über die Autobahn – und das trotz strenger Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Polizei stoppte den Pkw schließlich, auf den Lenker warten deftige Strafen ...
Zunächst überholte der Ungar auf der A8 bei Anger einen Streifenwagen mit stark erhöhtem Tempo. Erlaubt sind in diesem Streckenabschnitt maximal 100 km/h. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, dieses zog das Tempo immer weiter an.
Polizei überholt – ein Monat Fahrverbot
Im weiteren Streckenverlauf erhöhte sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h. Der Fahrer bretterte daraufhin mit teilweise mehr als 200 km/h fort. Schließlich stoppte die Polizei die Irrfahrt des Ungar. Bei der Kontrolle erklärte der Mann gegenüber den Beamten, er sei davon ausgegangen, auf deutschen Autobahnen grundsätzlich so schnell fahren zu dürfen, wie er wolle.
Da der Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen. Außerdem erwartet den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat.
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