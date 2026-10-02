Salzburg verliert Test in der Länderspielpause

Die lange Länderspielpause nutzte der FC Red Bull Salzburg am Freitag für ein Testspiel. In Pischelsdorf traf die Mannschaft von Trainer Danny Röhl auf Zweitligist Blau-Weiß Linz und musste eine Niederlage einstecken.
Alles war angerichtet für ein Fußballfest in Pischelsdorf. Rund 2000 Fans ließen sich das Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz nicht entgehen. Auch die Bullen-Bosse Marcus Mann und Stephan Reiter, der das Gastspiel mit Pischelsdorf-Obmann Patrick Staller eingefädelt hatte, waren vor Ort.
Red Bull Salzburg verpasst höhere Führung
Vom Anpfiff weg übernahmen die Bullen das Kommando. Nach einem traumhaften Pass stellte Edmund Baidoo in Minute neun per Kopf auf 1:0 für die Hausherren, die in der Region viele Fans haben. Und die Anhänger hätten in weiterer Folge fast ein zweites Tor zu bejubeln. Stefan Lainer nach Baidoo-Zuspiel (17.), Dominik Schmid mit einem Volley und Baidoo selbst mit einem Lattentreffer verpassten das 2:0 aber.
Tore fielen nur mehr für die Gäste, die in der 2. Liga an der Tabellenspitze stehen. Manuel Maranda (37.) und Erik Weinhauer (46.) drehten die Partie zugunsten der Stahlstädter. Nach etwas mehr als einer Stunde bewahrte Frans Krätzig, der diesmal die Kapitänsbinde trug, vor dem 1:3. Weil Salzburg im Endspurt noch ein, zwei Möglichkeiten liegen ließ, gingen die Bullen am Ende mit 1:2 als Verlierer vom Platz.
„Es war eine anstrengende Trainingswoche, bis auf das Ergebnis haben wir ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Danny Röhl. „Ich habe viele gute Sachen gesehen, aber du musst dieses Spiel gewinnen, deshalb bin ich nicht zufrieden.“ Zufrieden waren im Gegensatz dazu die Zuschauer. Nach der Partie schrieben einige Spieler beider Mannschaften noch Autogramme und erfüllten dem einen oder anderen (jungen) Fan damit einen echten Traum.
Das nächste Pflichtspiel wartet erst am kommenden Samstag (10. Oktober) auf den FC Red Bull Salzburg. Auswärts wartet der GAK, ehe es in der Europa League daheim gegen die AC Milan geht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.