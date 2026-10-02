Salzburg verliert Test in der Länderspielpause

„Es war eine anstrengende Trainingswoche, bis auf das Ergebnis haben wir ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Danny Röhl. „Ich habe viele gute Sachen gesehen, aber du musst dieses Spiel gewinnen, deshalb bin ich nicht zufrieden.“ Zufrieden waren im Gegensatz dazu die Zuschauer. Nach der Partie schrieben einige Spieler beider Mannschaften noch Autogramme und erfüllten dem einen oder anderen (jungen) Fan damit einen echten Traum.