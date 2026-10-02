„Ried war eine junge und teilweise auch naive Mannschaft. Das haben wir eiskalt ausgenutzt. Gegen Gurten wird das ein ganz anderes Spiel“, warnte Cheftrainer Tomislav Jonjic. Seinen Stil will er der Mannschaft weiterhin einimpfen. „Wir werden uns nie an den Gegner anpassen und unsere Dinge, die wir uns vornehmen, durchziehen“, stellt der Nachfolger von Erfolgscoach Mario Lapkalo klar.