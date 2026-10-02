In der Regionalliga Nord stehen am Freitagabend zwei Teams aus dem Bundesland Salzburg auf dem Platz. Seekirchen erwartet daheim Gurten, Schlusslicht Saalfelden bekommt es mit Bad Schallerbach zu tun.
Alles auf Schiene nach dem 4:0-Erfolg gegen die Amateure von Bundesligist Ried? In Seekirchen will man davon nichts wissen. In der Regionalliga Nord bekommen es die Flachgauer heute (19) mit Gurten und damit einem echten Topteam zu tun.
Gegen Gurten wird das ein ganz anderes Spiel.
Tomislav JONJIC, Cheftrainer SV Seekirvchen
Bild: ÖFB
„Ried war eine junge und teilweise auch naive Mannschaft. Das haben wir eiskalt ausgenutzt. Gegen Gurten wird das ein ganz anderes Spiel“, warnte Cheftrainer Tomislav Jonjic. Seinen Stil will er der Mannschaft weiterhin einimpfen. „Wir werden uns nie an den Gegner anpassen und unsere Dinge, die wir uns vornehmen, durchziehen“, stellt der Nachfolger von Erfolgscoach Mario Lapkalo klar.
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Jonjic lobt Entwicklung seiner Mannschaft
Apropos Erfolg: Den sieht Jonjic bereits in der Entwicklung seines Teams. „Offensiv sind wir in der letzten Zeit sehr stabil geworden und defensiv lassen wir nur wenig zu. Wir sind alle topfit und bereit. Inklusive mir.“
Pinzgau kann letzten Platz verlassen
Das muss am Abend auch der FC Pinzgau sein. Nach der Nullnummer im Derby bei Hallein stehen die Saalfeldener ebenfalls vor einer schweren Aufgabe. Mit Bad Schallerbach gastiert der derzeit Tabellenfünfte der Regionalliga Nord am Steinernen Meer. Mit einem Sieg könnte man die Rote Laterne zumindest vorübergehend bis Samstag abgeben.
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