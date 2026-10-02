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Nordligist Seekirchen

„Wir werden uns nie an den Gegner anpassen!“

Sport
02.10.2026 14:30
Seekirchens Cheftrainer Tomislav Jonjic.
Seekirchens Cheftrainer Tomislav Jonjic.(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

In der Regionalliga Nord stehen am Freitagabend zwei Teams aus dem Bundesland Salzburg auf dem Platz. Seekirchen erwartet daheim Gurten, Schlusslicht Saalfelden bekommt es mit Bad Schallerbach zu tun.

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Alles auf Schiene nach dem 4:0-Erfolg gegen die Amateure von Bundesligist Ried? In Seekirchen will man davon nichts wissen. In der Regionalliga Nord bekommen es die Flachgauer heute (19) mit Gurten und damit einem echten Topteam zu tun.

Zitat Icon

Gegen Gurten wird das ein ganz anderes Spiel.

Tomislav JONJIC, Cheftrainer SV Seekirvchen

Bild: ÖFB

„Ried war eine junge und teilweise auch naive Mannschaft. Das haben wir eiskalt ausgenutzt. Gegen Gurten wird das ein ganz anderes Spiel“, warnte Cheftrainer Tomislav Jonjic. Seinen Stil will er der Mannschaft weiterhin einimpfen. „Wir werden uns nie an den Gegner anpassen und unsere Dinge, die wir uns vornehmen, durchziehen“, stellt der Nachfolger von Erfolgscoach Mario Lapkalo klar.

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Apropos Erfolg: Den sieht Jonjic bereits in der Entwicklung seines Teams. „Offensiv sind wir in der letzten Zeit sehr stabil geworden und defensiv lassen wir nur wenig zu. Wir sind alle topfit und bereit. Inklusive mir.“

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