Verdächtiger bedrohte Landsmann mit einem Messer

Ein Streit in Liefering endete am Donnerstagabend mit einer Festnahme. Ein 23-jähriger Syrer soll einen 28-jährigen Landsmann mit einem Messer attackiert, dessen Bauchtasche geraubt und anschließend die Flucht ergriffen haben. Die Polizei fasste ihn wenig später.
Nach einer Messerattacke und einem mutmaßlichen Raub hat die Polizei am Donnerstagabend in Salzburg einen 23-jährigen Mann festgenommen. Der Syrer soll im Stadtteil Liefering im Zuge einer Auseinandersetzung einen 28-jährigen Landsmann mit einem Messer angegriffen haben. Danach habe er dem Mann eine Bauchtasche mit Bargeld, Handy und Ausweisen abgenommen und sei geflüchtet.
Die Fahndung verlief erfolgreich, der Verdächtige wurde wenig später gefasst. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine geringe Menge Suchtmittel sicher. Der Mann verweigerte die Aussage und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
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