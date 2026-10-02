Verdächtiger bedrohte Landsmann mit einem Messer

Nach einer Messerattacke und einem mutmaßlichen Raub hat die Polizei am Donnerstagabend in Salzburg einen 23-jährigen Mann festgenommen. Der Syrer soll im Stadtteil Liefering im Zuge einer Auseinandersetzung einen 28-jährigen Landsmann mit einem Messer angegriffen haben. Danach habe er dem Mann eine Bauchtasche mit Bargeld, Handy und Ausweisen abgenommen und sei geflüchtet.