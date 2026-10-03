Tour de Ski plant erstmals Rennen in Österreich

Österreich ist ein weißer Fleck im Langlauf-Weltcup. Seit dem Jahr 2018 macht der Loipen-Zirkus einen Bogen um die Alpen-Republik. Jetzt zeichnet sich hinter den Kulissen aber ein ÖSV-Comeback ab. Der internationale Skiverband (FIS) hat Ski-Austria für den Winter 2027/28 einen Langlauf-Weltcup angeboten.