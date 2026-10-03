Tour de Ski plant erstmals Rennen in Österreich

Österreich ist ein weißer Fleck im Langlauf-Weltcup. Seit dem Jahr 2018 macht der Loipen-Zirkus einen Bogen um die Alpen-Republik. Jetzt zeichnet sich hinter den Kulissen aber ein ÖSV-Comeback ab. Der internationale Skiverband (FIS) hat Ski-Austria für den Winter 2027/28 einen Langlauf-Weltcup angeboten.
Kitzbühel, Linz, Ramsau, Salzburg und Seefeld – der Langlauf-Weltcup hat hierzulande schon in fünf Orten seine Zelte aufgeschlagen. Seit der WM-Generalprobe 2018 in Seefeld macht der internationale Loipen-Zirkus aber einen großen Bogen um Österreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.