Verletzt! Toter Hirsch rutschte auf Jagdhelfer

Ein Jagdhelfer musste in Rauris in Salzburg mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Abtransport eines erlegten Hirsches rutschte ihm dieser auf seine Wade. Er verletzte sich so schwer, dass gar der Rettungshubschrauber ausrücken musste.
Der Verletzte – er ist selbst Bergretter – setzte einen Alpinnotruf ab. Der Einsatzleiter der Bergrettung konnte die Sachlage mit ihm telefonisch besprechen. Der Rettungshubschrauber Alpin Heli 6 flog aus und flog den Jagdhelfer mittels Tau aus dem steilen Waldstück.
Mit Rettungshelikopter ins Spital
Im Tal kümmerte sich der Notzarzt samt Bergrettern um den Mann, ehe der Helikopter ihn in das Zeller Krankenhaus brachte. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Bergrettung bereits vergangene Woche.
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