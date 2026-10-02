Rudolfshütte wurde jetzt in aller Stille verkauft

Die Rudolfshütte im Salzburger Uttendorf hat seit Ende Juli einen neuen Eigentümer. Hotelier Wilfried Holleis hat den Betrieb an die Wiener Tebulosmta GmbH verkauft. Die erst Anfang Juli gegründete Gesellschaft hält auch 80 Prozent an der Weißsee-Gletscherwelt GmbH. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.
Seit 31. Juli 2026 hat die Rudolfshütte in Uttendort einen neuen Eigentümer. Hotelier Wilfried Holleis hat die Hütte verkauft. Der neue Besitzer ist die Tebulosmta GmbH in Wien – benannt nach dem höchsten Berg Tschetscheniens.
Zwei Männer mit osteuropäisch klingenden Namen sind dort genannt. Die Tebulosmta GmbH wurde am 2. Juli eingetragen und hält neben der Hütte auch die dazugehörigen 80 Prozent an der Weißsee-Gletscherwelt GmbH. Details zum Kaufpreis sind keine bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.