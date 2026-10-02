Rudolfshütte wurde jetzt in aller Stille verkauft

Die Rudolfshütte im Salzburger Uttendorf hat seit Ende Juli einen neuen Eigentümer. Hotelier Wilfried Holleis hat den Betrieb an die Wiener Tebulosmta GmbH verkauft. Die erst Anfang Juli gegründete Gesellschaft hält auch 80 Prozent an der Weißsee-Gletscherwelt GmbH. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.