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Neue Ära in Wien

Neuman beerbt Calaycay als Cheftrainer bei Vikings

Sport-Mix
02.10.2026 14:44
Jordan Neuman (l.) und Chris Calaycay
Jordan Neuman (l.) und Chris Calaycay(Bild: Hanens Jirgal)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vienna Vikings gehen mit Jordan Neuman als neuem Headcoach in die kommende Saison der American Football League Europe (AFLE). Das verkündeten die Wiener am Freitag. Neuman tritt in die Fußstapfen seines US-Landsmannes und langjährigen Vikings-Cheftrainers Chris Calaycay, der bei den Wikingern künftig den neuen Posten als Sportdirektor ausfüllt. 

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Das Duo soll weiter gemeinsam mit General Manager Max Paatz die sportlichen Geschicke des amtierenden AFLE-Champions leiten.

Neuman hatte in der abgelaufenen Saison bereits als Offensive Coordinator und „Assistant Headcoach“ der Vikings fungiert. Calaycay war seit 2007 bei den Wienern als Cheftrainer und damit für zahlreiche Titel verantwortlich.

„Ich bin sehr stolz darauf, diese Position an Jordan zu übergeben. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn und bin überzeugt, dass er der Richtige ist, um den Übergang reibungslos zu gestalten“, meinte der 50-jährige Calaycay.

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