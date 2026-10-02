Neuman beerbt Calaycay als Cheftrainer bei Vikings

Die Vienna Vikings gehen mit Jordan Neuman als neuem Headcoach in die kommende Saison der American Football League Europe (AFLE). Das verkündeten die Wiener am Freitag. Neuman tritt in die Fußstapfen seines US-Landsmannes und langjährigen Vikings-Cheftrainers Chris Calaycay, der bei den Wikingern künftig den neuen Posten als Sportdirektor ausfüllt.