Zehn Händler könnten gegen die Paketsteuer klagen

Grüne: „Kollateralschaden“

Auch aus der Opposition kam Kritik. Die Grünen sprachen etwa von einem „Kollateralschaden für Kundinnen und Kunden sowie heimische Betriebe“. „Sie macht Onlinebestellungen teurer, verhindert aber weder Retouren noch stärkt sie unsere Ortskerne. Die Regierung kassiert ab und verkauft das als ökologische Maßnahme (...)“, sagte etwa Wirtschaftssprecherin Elisabeth Götze in einer Aussendung. „(...) Viele Menschen sind auf günstige Produkte aus dem Online-Handel angewiesen – und genau die werden jetzt doppelt bestraft. Sie bekommen de facto keine Hilfe bei den Lebensmitteln, zahlen aber durch die Paketsteuer voll drauf (...)“, kritisierte FPÖ-Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz. Dabei verwies er darauf, dass die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel nicht das gebracht hätte, was die Regierung versprochen habe.