Sarah Jessica Parker rockte mit Rapunzel-Zopf Gala

Was für ein Carrie-Bradshaw-Moment! Sarah Jessica Parker erschien zur Fall Fashion Gala des New York City Ballet mit einem Zopf, bei dem auch Rapunzel neidisch werden könnte. Und stahl damit einfach allen die Show!
Das Motto an diesem Abend lautete eindeutig: Es darf ein bisschen mehr sein! Denn bei dem Event im Lincoln Center in New York setzten die prominenten Gäste auf alles, nur nicht auf modische Zurückhaltung.
Märchenhafter Look
Das bewies auch Sarah Jessica Parker, die sich für diesen Gala-Abend für ein ganz besonderes Outfit entschieden hatte. Die „Sex and the City“-Ikone kam nämlich in einem transparenten Blumenkleid von Simone Rocha, durchzogen von auffälligen Satinbändern.
Und als wäre dieser Look nicht schon märchenhaft genug, setzte die 61-Jährige mit funkelnden Cinderella-High-Heels noch einen drauf.
Frisur mit Wow-Effekt
Absolutes Highlight ihres Looks war aber ihre Frisur! Denn Parker trug einen Zopf, so lang, dass er bis über den Po der Schauspielerin reichte. Eingeflochtene Satinbänder sorgten für die Extraportion Glamour. Eine Frisur, bei der man einfach an Rapunzel denken muss!
Seit fast 30 Jahren glücklich
Ihren Traumprinzen hat Sarah Jessica Parker allerdings schon längst gefunden – und der begleitete sie auch zur Gala in New York: Mit Matthew Broderick ist die Schauspielerin bereits seit 1997 skandalfrei verheiratet.
Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Sohn James Wilkie Broderick (23) sowie die Zwillinge Tabitha Hodge und Marion Loretta Elwell Broderick (17).
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