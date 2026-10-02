Sarah Jessica Parker rockte mit Rapunzel-Zopf Gala

Frisur mit Wow-Effekt

Absolutes Highlight ihres Looks war aber ihre Frisur! Denn Parker trug einen Zopf, so lang, dass er bis über den Po der Schauspielerin reichte. Eingeflochtene Satinbänder sorgten für die Extraportion Glamour. Eine Frisur, bei der man einfach an Rapunzel denken muss!