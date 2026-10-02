„Defensiv unfähig“: Tuchel bleibt unter Druck

Thomas Tuchel will in der Nations League weitere Pluspunkte als Nationalcoach von England sammeln. Trotz des Erreichens des Fußball-WM-Halbfinales ist der Deutsche auf der Insel nicht unumstritten. Das 2:3 gegen Spanien zum Auftakt in die Nations League verstärkte den Druck. Am Samstag geht es für die „Three Lions“ in Rijeka darum, Platz zwei hinter dem Weltmeister abzusichern. Das Spiel soll ohne Fans stattfinden, der kroatische Verband umging die Sanktion jedoch teilweise.
Das rund 8.200 Zuschauer fassende Stadion könnte mit Schulkindern sowie Begleitpersonen mehr als zur Hälfte gefüllt sein. Die Kroaten nutzen dabei eine Ausnahmeregelung der UEFA. Der Zuschauerausschluss wurde verhängt, nachdem einige kroatische Fans in einem Nations-League-Spiel gegen Frankreich im März 2025 mit Nazi-Gesten aufgefallen waren.
Tuchel in England unter Dauerbeobachtung
Tuchel verschaffte sich mit einem 2:0 in Tschechien zuletzt wieder Luft. Nach der Heimniederlage gegen Spanien war die Yellow Press mit dem Team wieder hart ins Gericht gegangen und hatte auch den Deutschen nicht verschont. „England findet seine DNA: defensiv unfähig“, kommentierte der „Telegraph“. Es sind Anspielungen an eine in England umstrittene Aussage Tuchels. Er hatte nach dem WM-Aus gegen Argentinien erklärt, dass das Ballbesitzspiel nicht wirklich in der englischen DNA liege.
Dass in Prag ausgerechnet der von Tuchel lange nicht berücksichtigte Trent Alexander-Arnold den Führungstreffer einleitete, sorgte für weitere Diskussionen. In Rijeka könnte der zuletzt nur eingewechselte Jude Bellingham von Beginn an einlaufen. Im Parallelspiel peilt Spanien in Oviedo gegen die noch punktlosen Tschechen den dritten Sieg im dritten Spiel an. Der Einzug ins Viertelfinale wäre für den Weltmeister damit fast schon fixiert.
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