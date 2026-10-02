„Defensiv unfähig“: Tuchel bleibt unter Druck

Tuchel in England unter Dauerbeobachtung

Tuchel verschaffte sich mit einem 2:0 in Tschechien zuletzt wieder Luft. Nach der Heimniederlage gegen Spanien war die Yellow Press mit dem Team wieder hart ins Gericht gegangen und hatte auch den Deutschen nicht verschont. „England findet seine DNA: defensiv unfähig“, kommentierte der „Telegraph“. Es sind Anspielungen an eine in England umstrittene Aussage Tuchels. Er hatte nach dem WM-Aus gegen Argentinien erklärt, dass das Ballbesitzspiel nicht wirklich in der englischen DNA liege.