„Nicht für politische Spalterei missbrauchen“

Seit drei Wochen ist das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an den österreichischen Schulen nun bereits in Kraft. „Es bewährt sich“, so ein erstes Fazit der ÖAAB-Lehrer und Lehrerinnen. Außer wenigen Einzelfällen habe es bislang sehr gut funktioniert. Doch nicht alle sind mit der Maßnahme zufrieden.