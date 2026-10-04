„Nicht für politische Spalterei missbrauchen“

Das Kopftuchverbot an den Schulen sorgt weiter für Diskussionen. Die „Krone“ wollte von den im Vorarlberger Landtagsparteien wissen, wie sie zu der Maßnahme stehen und was sie von den für 9. Oktober angekündigten Schülerstreiks halten.
Seit drei Wochen ist das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren an den österreichischen Schulen nun bereits in Kraft. „Es bewährt sich“, so ein erstes Fazit der ÖAAB-Lehrer und Lehrerinnen. Außer wenigen Einzelfällen habe es bislang sehr gut funktioniert. Doch nicht alle sind mit der Maßnahme zufrieden.
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