Achtung: Dieser Superstar schlägt in Hartberg auf

Olympiasieger, Weltmeister, fünffacher Europameister, mehr als 25 World-Tour-Turniersiege auf höchstem Level und jahrelang Nummer eins der Welt – aktuell lohnt sich ein Besuch in der Hartberger Halle, wo ein Weltstar des Volleyball-Sports zu sehen ist. Die „Krone“ hat ihn zum Gespräch erwischt.