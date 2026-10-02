Wenn der Einstand zum Spektakel wird

Es ist ein Wagnis, dass sich wahrlich ausgezahlt hat! Ein Brecht-Stück aus dem Jahr 1941, brandaktuell von elf Regisseuren in Szene gesetzt und ein Ensemble, das an Größe ungemein gewonnen hat. Mit „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ hat die neue künstlerische Leiterin Patricia Nickel-Dönicke zum Auftakt ihrer ersten Spielzeit im Landestheater NÖ nicht nur den Nerv der Zeit, sondern auch mitten ins Schwarze getroffen.