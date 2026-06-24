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USA verdrängt

Schnellster Supercomputer kommt jetzt aus China

Elektronik
24.06.2026 08:50
LineShine verdrängte den bisherigen US-Spitzenreiter auf den zweiten Platz. (Symbolbild)
LineShine verdrängte den bisherigen US-Spitzenreiter auf den zweiten Platz. (Symbolbild)(Bild: Gorodenkoff - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zehn Jahre lang führten Rechner aus den USA die Rangliste der leistungsstärksten Computer der Welt an, nun hat ein chinesischer Supercomputer den Titel erobert: LineShine führt die am Montag auf der ISC-Konferenz in Hamburg veröffentlichte Top-500-Liste der schnellsten Computer der Welt an. 

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Das derzeit schnellste Gerät steht in der südchinesischen Stadt Shenzhen und erreicht eine Dauerleistung von 2,2 Exaflops – eine Maßeinheit für die Rechenleistung eines Computers pro Sekunde.

Damit verdrängte LineShine den bisherigen Spitzenreiter El Capitan des US-Energieministeriums auf den zweiten Platz. LineShine wurde ausschließlich mit in China entwickelten Prozessoren gebaut. Bisher enthielten die meisten der weltweit führenden Rechner in den USA hergestellte Chips.

Auf Platz drei und vier der Rangliste stehen zwei weitere Supercomputer aus den USA. Auf Platz fünf folgt ein deutscher Computer: der Jupiter Booster vom Forschungszentrum Jülich. Er gilt damit als der schnellste Supercomputer Europas.

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