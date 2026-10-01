Brückengeländer bohrte sich durch Frontscheibe

Ein Pkw-Lenker verlor am Mittwochabend gegen 22 Uhr im Salzburger Piesendorf die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei prallte der Kleinwagen gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich der Holzbalken durch die Frontscheibe des Pkw. Zwei Personen wurden verletzt.
Nach dem Aufprall gegen 22 Uhr löste das Fahrzeug einen sogenannten E-Call aus – einen automatischen Notruf. Der Alarm erreichte Polizei, Rettung und die Freiwillige Feuerwehr in Piesendorf. Umgehend eilten die Einsatzkräfte zum Unfallort und kümmerten sich um die zwei verletzten Autoinsassen.
Beide Personen wurden vom Notarzt versorgt und danach von der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.
Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und führten eine Bergung des schwer beschädigten Pkw durch. Die Unfallursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.