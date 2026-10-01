Brückengeländer bohrte sich durch Frontscheibe

Ein Pkw-Lenker verlor am Mittwochabend gegen 22 Uhr im Salzburger Piesendorf die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei prallte der Kleinwagen gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich der Holzbalken durch die Frontscheibe des Pkw. Zwei Personen wurden verletzt.