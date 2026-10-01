Salzburger Polizei warnt vor WhatsApp-Masche

So manch einer hat eine solche Nachricht via WhatsApp schon erhalten – jetzt warnt die Salzburger Polizei vor der neuen Betrugsmasche. Unbekannte versenden Nachrichten, wo sie um die Teilnahme an einem vermeintlichen Voting für beispielsweise junge Tänzerinnen bitten. Dahinter steckt aber eine Betrugsmasche ...