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„Krone“-Serie startet

Curry ist beim Thomataler Wirt der absolute Renner

Salzburg
02.10.2026 06:00
Von der weiten Gastro-Welt ins Dorfwirtshaus: Barbara und Sim bringen exotisches Flair ins Dorf.
Von der weiten Gastro-Welt ins Dorfwirtshaus: Barbara und Sim bringen exotisches Flair ins Dorf.(Bild: Krone KREATIV/Holitzky Roland, stock.adobe.com)
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Von Sabine Salzmann

Beim Thomataler Wirt im Lungau vermischt sich Tradition mit einer exotischen Note: Die Wirtsleute tischen Alltagsküche mit Pfiff auf. Sie sind ein nicht alltägliches Paar: Barbara hat heimische Wurzeln, Sim kommt aus Südafrika. Mit dem Dortwirtshaus startet die neue „Krone“-Serie. 

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Am Stammtisch beim Thomatalerwirt wird gerade heftig diskutiert. „Es ist verrückt, dass man der Pflege auch noch das Geld wegnehmen will“, schimpft der Platzhirsch in der Stube, der gern von früher erzählt. Der hohen Politik will hier niemand gute Noten geben.

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Die beiden sind so etwas von liebenswert. Sie können nicht ablegen, dass sie in der Spitzengastronomie waren. Man spürt das überall.

Veronika und Richard, Stammgäste

Seit Barbara und Sim Ndawonde das Wirtshaus betreiben, ist es wieder zu einem echten Kommunikationsplatz geworden. Getauft haben sie es auf „Thomatalerwirt by SimBar“ (steht für Sim und Barbara). Sie sind ein Wirtspaar der neuen Generation, das sich weit über das Dorf hinaus einen Namen gemacht hat. Sie Tirolerin mit Thomataler Wurzeln, er Südafrikaner. „Wir haben uns in Florida kennengelernt“, erzählt Barbara. Beide waren dann in verschiedenen Betrieben der Spitzengastronomie auf Saison. Dann tat sich die Möglichkeit auf, das Wirtshaus zu übernehmen. Sim ist voll integriert, serviert in Lederhose und spricht auch schon Dialekt.

Am Stammtisch wird heftig diskutiert.
Am Stammtisch wird heftig diskutiert.(Bild: Roland Holitzky)

„Die Gäste haben uns bald mal die Türe eingetreten“, erzählen sie, dass ein Dorfwirtshaus mit rühriger Bewirtung auch heute gut funktionieren kann. Die Einheimischen kommen, Radler bremsen ab, Stammurlauber sowieso auch.

Auf der Karte ist Bodenständiges wie Eierschwammerl aus der Region genauso wie Exotisches zu finden. Das südafrikanische Lammcurry, das Barbara nach dem Rezept von Sims Oma kocht, ist zum absoluten Renner geworden. Jeder weiß hier in der Gaststube, dass ein Dorf mit dem Wirten lebt oder stirbt.

Südafrikanisches Curry nach Omas Rezept ist der absolute Renner
Südafrikanisches Curry nach Omas Rezept ist der absolute Renner(Bild: Roland Holitzky)

Wir sind so froh, dass wir sie haben!“
Auch der Galerist von der Tenne nebenan nimmt häufig zum mittäglichen Abo-Essen Platz. „Was Besseres kann einem nicht passieren“, fühlt er sich wohl und meint: „Ein Dorf braucht es, dass es einmal auch geselliger zugeht.“ Es könne schließlich nicht jeder nur aufs Handy schauen, pflichtet ihm ein Nachbar bei.

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Und einen Tisch weiter bekommen Veronika und Richard gerade ein Genussmenü kredenzt. Von rosa gebratenem Hirschrücken bis zu gegrillter Garnele oder Mangosorbet bleiben auf Bestellung keine Wünsche offen. „Die beiden sind so etwas von liebenswert. Die Barbara kann es nicht ablegen, dass sie aus der Nobelgastronomie kommt. Man spürt das überall. Sie zaubert Alltagsküche mit Pfiff“, loben Veronika und Richard. Und am Abend nehmen dann auch oft die Vereine aus dem Ort in der großen Stube Platz – froh, dass es noch ein Wirtshaus gibt.

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