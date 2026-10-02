Curry ist beim Thomataler Wirt der absolute Renner

Seit Barbara und Sim Ndawonde das Wirtshaus betreiben, ist es wieder zu einem echten Kommunikationsplatz geworden. Getauft haben sie es auf „Thomatalerwirt by SimBar“ (steht für Sim und Barbara). Sie sind ein Wirtspaar der neuen Generation, das sich weit über das Dorf hinaus einen Namen gemacht hat. Sie Tirolerin mit Thomataler Wurzeln, er Südafrikaner. „Wir haben uns in Florida kennengelernt“, erzählt Barbara. Beide waren dann in verschiedenen Betrieben der Spitzengastronomie auf Saison. Dann tat sich die Möglichkeit auf, das Wirtshaus zu übernehmen. Sim ist voll integriert, serviert in Lederhose und spricht auch schon Dialekt.