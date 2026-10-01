Kind (4) von Pkw-Lenker erfasst: Rettungseinsatz

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Fusch an der Großglocknerstraße ereignet: Laut Polizei kollidierte ein Auto mit einem vier Jahre alten Buben. Das Kind wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung in das Uniklinikum nach Salzburg geflogen.
Der Verkehrsunfall passierte am Nachmittag im Gemeindegebiet von Fusch an der Großglocknerstraße im Pinzgau. Der Pkw-Lenker hatte laut Polizei das Auto gestartet und beim Losfahren das Kind übersehen – es wurde frontal erfasst und unbestimmten Grades verletzt.
Nach der Erstversorgung wurde der Vierjährige mit dem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Salzburg geflogen. Dem Alko-Test nach war der Lenker, ein 61-Jähriger, nüchtern. Weitere Ermittlungen laufen.
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