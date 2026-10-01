Gemeindepolitiker kämpfen um Ärzte im Ort

Eine neue Studie zeigt: Bessere Bedingungen für Mediziner ist die zentrale Forderung von Gemeindepolitikern. Ärzte erinnern daran, dass Hausapotheken den Beruf am Land attraktiver machen. Apotheker sehen das naturgemäß anders.
Ärzte am Land zu halten – das ist eine zentrale Forderung in einer neuen Studie: 1000 Bürgermeister und Gemeindevertreter wurden darin befragt. Knapp 70 Prozent der Befragten wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte, um sie für die Arbeit in der Praxis motivieren zu können. 36,2 Prozent machen sich ernsthafte Sorgen um die medizinische Versorgung in den nächsten fünf Jahren.
Knackpunkt ist die heiß umkämpfte Hausapotheke, also die Medikamentenabgabe direkt beim Arzt. Seit vielen Jahren schieben sich Ärzte und Apotheker hier den schwarzen Peter zu. Silvester Hutgrabner von der Ärztekammer: „Es profitiert vor allem der Patient, weil er nicht mühsam zur nächsten Apotheke fahren muss oder Verwandte um Hilfe bitten muss.“ Die Ärzte fordern eine Gesetzesänderung.
Rechtlich unklar sei auch, was mit Hausapotheken passiert, wenn sich Ärzte zu Versorgungsnetzwerken zusammenschließen. Manfred Sampl, St. Michaeler Ortschef und Gemeindeverbandspräsident ergänzt, dass Gemeinden bemüht sind, gute Bedingungen für Ärzte zu bieten. Das reicht von günstigen Praxisräumen bis zu Kinderbetreuung.
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