Gemeindepolitiker kämpfen um Ärzte im Ort

Ärzte am Land zu halten – das ist eine zentrale Forderung in einer neuen Studie: 1000 Bürgermeister und Gemeindevertreter wurden darin befragt. Knapp 70 Prozent der Befragten wünschen sich bessere Arbeitsbedingungen für Kassenärzte, um sie für die Arbeit in der Praxis motivieren zu können. 36,2 Prozent machen sich ernsthafte Sorgen um die medizinische Versorgung in den nächsten fünf Jahren.